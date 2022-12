Wie kundenfreundlich ist das 49-Euro-Ticket?

Zehn Dinge, die jeder Deutsche über Züge wissen sollte

Keine Notwendigkeit für laute Gespräche

Bei der Reservierung gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten: Bevorzugen Sie einen Platz am Gang oder an einem Tisch? Wer es still möchte, wählt den Ruhebereich, in dem Telefonate verboten sind. Das wiederum sehen viele Zugreisende als Ansporn, in anderen Abteilen umso lauter zu reden. Dort müssen Sie damit rechnen, sehr private Details und sterbenslangweilige Business-Gespräche mitzuverfolgen.