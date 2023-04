Wie gelingt die Verkehrswende? - Metropolen in Bewegung

Städte werden umgebaut, und zwar in einem rasanten Tempo.





In Paris sperrt Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Stadtautobahn am Seineufer und macht sie zur Flaniermeile. Gleichzeitig sollen Flugtaxis und eine Verdopplung des Metronetzes die Mobilität ohne Auto vereinfachen. Es soll den Bürgern in Zukunft ermöglicht werden in ihrem Viertel wohnen, arbeiten und einkaufen zu können. Kein Weg soll länger als 15 Minuten dauern.





Die Regierung in Barcelona unter Ada Colau sperrt ganze Stadtviertel für Autos, um die Luftverschmutzung zu senken. Kopenhagen baut Fahrradschnellstraßen, die bald Städte im ganzen Land miteinander verbinden. Hier soll das Auto auch für Betriebe und Handwerker bald überflüssig werden.





In Berlin entsteht eine Modellstadt auf dem Areal des ehemaligen Flughafens Tegel. Hier wird klimagerecht gebaut und Sharing-Stationen sollen das eigene Auto überflüssig machen. Das Ziel: mehr Raum für Radfahren und Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Doch die Visionen stoßen immer wieder auch auf Widerstand. Der Umbau dauert oft deutlich länger als geplant.



Die Dokumentation zeigt bahnbrechende Ansätze für eine gelungene Verkehrswende in verschiedenen Städten - Barcelona, Berlin, Paris, Kopenhagen und Singapur.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MI 10.05.2023 – 23:00 UTC

DO 11.05.2023 – 05:00 UTC

DO 11.05.2023 – 10:00 UTC

FR 12.05.2023 – 13:30 UTC

FR 12.05.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

MI 10.05.2023 – 23:00 UTC

DO 11.05.2023 – 05:00 UTC

FR 12.05.2023 – 13:30 UTC

FR 12.05.2023 – 18:00 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3