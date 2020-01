Wie einsturzgefährdet ist die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame?

Notre-Dame von Paris - Geschichte eines Wahrzeichens

Notre-Dame brennt lichterloh

An der Kathedrale laufen aufwändige Renovierungsarbeiten, als am 15. April 2019 ein verheerendes Feuer auf dem Dachboden ausbricht. Das Dach und der höhere, spitze Turm in der Mitte des Hauptschiffs fallen in sich zusammen. Noch während der Brand in dem historischen Gemäuer tobt, verspricht Staatspräsident Emmanuel Macron "Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen".

Autorin/Autor: Sabine Oelze