Wie die Muttersprache unser Gehirn formt

Von Alkohol bis Zucker - deutsche Alltagsbegriffe, die aus dem Arabischen stammen

Alkohol

"Alco(h)ol vini" - das "Feinstes des Weins", so beschrieb der Arzt Paracelsus 1527 das Destillationsprodukt des Weins. Ursprünglich aber geht der Begriff Alkohol zurück auf ein beliebtes Kosmetikum, nämlich Arabisch al-kull, das sehr verbreitete Augenpulver aus zerriebenen Mineralien, in der Alchemie ein "feines Pulver." Im 17. Jahrhundert wurde "Alcohol vini" in Apotheken erzeugt und vertrieben.