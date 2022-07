Broadway-Fassung "The Sound of Music"

Die letzte Zusammenarbeit des US-amerikanischen Musical-Duos Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II "The Sound of Music" wurde neun Monate vor Hammersteins Tod am Broadway uraufgeführt. Maria, eine unbezähmbaren Gouvernante, verliebt sich in den verwitweten Vater von sieben Kindern vor dem Hintergrund der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland. Die Familie siedelt in die USA um.