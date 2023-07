Im Zuge des Kulturevents "Wiener Festwochen" schuf der US-amerikanische Künstler Lawrence Weiner 1991 auf dem Dach des Bunkers die weithin sichtbare Aufschrift "Smashed to pieces in the still of the night/ Zerschmettert in Stücke im Frieden der Nacht" als temporäre Wortskulptur. Beim Ausbau des Hauses des Meeres wurde der beliebte Schriftzug 2019 überdeckt.