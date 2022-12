Klima und Biodiversität: Warum einige Arten besonders wichtig sind

Alle Tier- und Pflanzenarten sind wichtig für die Natur. Einen besonders großen Einfluss haben jedoch sogenannte Schlüsselarten, sie sind besonders wichtig für die biologische Vielfalt.Ein Beispiel: Wölfe. Nachdem die Menschen im letzten Jahrhundert den Wolf in Europa und den USA fast ausgerottet hatten, veränderte das die Ökosysteme der Wälder. Große Huftiere wie etwa Hirsche und Elche hatten plötzlich keine Fressfeinde mehr, sie vermehrten sich viel schneller als vorher, fraßen zu viel Vegetation und zertrampelten Gebiete, die sie vorher nicht betreten hatten.

Die nun deutlich größere Huftier-Populationen veränderten die Landschaften stark und zerstörten Lebensräume, die für andere Arten wie etwa Singvögel wichtig waren. Vermehrtes Abgrasen führte zu verstärkter Erosion, das veränderte den Lauf von Flüssen, was wiederum ganze Ökosysteme an den Küsten beeinflusste.

Inzwischen sind viele solcher Schlüsselarten vom Aussterben bedroht - damit sind ganze Ökosysteme in Gefahr, die sie bisher reguliert haben.

Krill sind Mini-Krebse, die nur wenige Zentimeter lang werden und zwei Gramm leicht sind. Blauwale fressen davon etwa 7000 kg pro Tag

Was sind Schlüsselarten?

In den frühen 60er Jahren führte der US-amerikanische Ökologe Robert Paine ein grundlegendes Experiment dazu durch. Nachdem er eine bestimme Art muschelfressender Seesterne aus einem Küstenabschnitt entfernt hatte, vermehrten sich die Muscheln derart stark, dass sie miteinander in Konkurrenz um den Lebensraum traten. Die Biodiversität des Gebiets reduzierte sich in Folge stark, so dass teils nur noch eine Muschelart dort lebte. Seeanemonen und andere Arten waren dagegen verschwunden. Für Paine ein klares Zeichen, dass Seesterne eine bedeutende Funktion für die Artenvielfalt in küstennahen Ökosystemen haben.

Den Seestern bezeichnete er als Schlüsselart für dieses Ökosystem, wie der Schlussstein oben in einem gemauerten Torbogen, der alle anderen Steine zusammenhält. Schlüsselarten sind oft Raubtiere, die ganz oben in der Nahrungskette stehen. Doch das gilt nicht für alle Schlüsselarten, manche sind auch ganz weit unten im Nahrungskreislauf: Krill zum Beispiel, eine kleine, fast durchsichtige antarktisches Krebsart, sie reguliert die Nahrungskette des Südlichen Ozeans und ernährt viele Tierarten von Walen bis hin zu Pinguinen und Vögeln.

Krill ist eine der reichhaltigsten Nahrungsquellen auf unserem Planeten, ohne den Mini-Krebs würden ganze Meeresökosysteme kollabieren. Andere Schlüsselarten sind auch als Ingenieure von Ökosystemen bekannt, dazu gehört zum Beispiel der Biber. Er baut Dämme und legt gleichzeitig tiefe Tümpel and, die als Lebensräume für junge Fische, Schildkröten und Frösche dienen.

Warum ist Plankton wichtig?

Was passiert wenn Schlüsselarten aussterben?

Schlüsselarten sind oft besonders bedroht, dazu gehören beispielsweise auch amerikanische Jaguare oder die Elfenbeinbaum-Koralle, die Futter und Lebensraum für tausende Weichtier- und Fischarten bietet.

Der Jaguar, der einst durch ein riesiges Gebiet von Mexiko bis Argentinien streifte, ist die größte Raubkatze auf dem amerikanischen Kontinent. Er hält Pflanzenfresser wie Hirsche und große Wasserschweine in Schach. Dadurch wird auch die Vegetation erhalten und die Bodenerosion begrenzt. Fehlt die Raubkatze, hat das weitreichende Auswirkungen.

In Uruguay und El Salvador ist der Jaguar jedoch bereits ausgestorben. In Argentinien ist er vom Aussterben bedroht, es gibt nur noch rund 200 Exemplare.

Auch Elefanten sind eine Schlüsselart, sie erhalten die Graslandschaften der afrikanischen Savannen. Die Tiere roden Sträucher und entwurzeln kleine Akazienbäume, damit erhalten sie den Lebensraum für Weidetiere wie Antilopen, Impalas und Gazellen. Und wenn das größte Landsäugetier der Erde den Boden umpflügt und Wasserlöcher gräbt, profitieren davon auch Zebras und Giraffen, die so eine Chance haben, Dürreperioden zu überleben.

Durch Wilderei ist die Elefantenpopulation in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen.

Grüne Torfmoose speichern Wasser, bieten Lebensraum und helfen beim Klimaschutz

Auch Pflanzen haben Schlüsselfunktionen: So ist das auf den ersten Blick eher unspektakuläre grüne Torfmoos eine Schlüsselart. Durch seine exzellente Fähigkeit, Wasser zu speichern, ist es für den Bestand von Mooren von großer Bedeutung. Die Moospflanzen verlangsamen außerdem Verwesungsprozesse in Torfgebieten, wodurch diese weniger Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Torfmoore sind global wichtig für das Klima, denn sie speichern große Mengen CO2. Werden sie zerstört, stoßen Moore Treibhausgase aus, anstatt sie zu binden.

Allein in Europa sind derzeit 22,5 % der Pflanzenarten in Mooren bedroht. Und die Wissenschaft zeigt klar: ohne die Moosarten könne die Ökosysteme im Moor nicht effektiv funktionieren.

Was wir von mehr Schlüsselarten haben und warum Otter und Wölfe Ökosysteme schützen

Der Seeotter ist eine Schlüsselart für Ökosysteme an den Küsten, im 19. Jahrhundert wurde er allerdings fast ausgerottet. Nachdem die Pelzjagd auf den Otter 1911 international verboten wurde, wuchsen die Populationen wieder, insbesondere an der nordamerikanischen Westküste.

Seeigel und Krustentiere hatten dort ohne den Fressfeind die Seetangwälder überwuchert, diese konnten sich nun wieder regenerieren und boten wiederum Lebensraum für eine Vielzahl von Meeresarten, darunter Fische und wirbellose Tiere wie Tintenfische und Garnelen. Geschützte Seeotter sorgen heute von Kalifornien bis Alaska für ein artenreiche Unterwasserwelt.

Die Wölfe waren über 70 Jahre aus dem Gebiet des heutigen Yellowstone-Nationalparks vertrieben worden, bevor sie 1995 wieder eingeführt wurden. Die Idee war, ein angeschlagenes Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die Wiederansiedlung des Raubtiers in dem größtenteils im US-Bundesstaat Wyoming gelegenen Park hat sich rasch ausgezahlt.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Rüsseltiere in größter Not Knochenfunde zeigen: Die Saiga-Antilope gab es schon in der letzten Eiszeit. Getötet werden die geselligen Huftiere wegen ihrer gedrehten Hörner, aus dem Glauben heraus, dass sich daraus Pulver mit Heilkraft produzieren lässt. Die wenigen Tiere in Zentralasien kommen mehrere Tage ohne Wasser aus, können schwimmen, schnell lange laufen und sind unentbehrlich für den Erhalt der halbfeuchten Steppen.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Von wegen Miezekatze! Der Eurasische Luchs mit seinen ausgeprägten Ohrpinseln ist nach Braunbär und Wolf das größte heimische Landraubtier und ebenso selten. Er hört angeblich eine Maus in 50 Metern Entfernung. Die Jagd auf Nutztiere wurde der Großkatze in den vergangenen Jahrhunderten allerdings zum Verhängnis. Sie wurde gnadenlos ausgerottet. Heute werden seltene, ausgewilderte Luchse meist Opfer im Straßenverkehr.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Schwergewichte und leichte Mädchen Männliche Seeelefanten wiegen zehnmal mehr als Weibchen. Im Wasser sind die Säuger allein unterwegs. Mit dem Rüssel vertreiben die Bullen Nebenbuhler. An Land ist das Leben mühsam, da sie sich robbend bewegen. Dafür kuscheln sie dort in Kolonien, ehe sie erneut abtauchen. Diese Robben gehören zu den Migranten, die zehntausende Kilometer pro Jahr zurücklegen. Sie stehen in den USA unter Schutz.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Gewinner und doch Verlierer Wandernder Albatros in der Zwickmühle: Der Klimawandel produziert stärkere Winde, somit kommt er schneller voran. Infolge der Erderwärmung findet er mehr Futter, was ihn kräftiger macht. Dadurch gestärkt, zeugt er mehr Junge - sofern sein Leben nicht als Beifang zuvor am Haken einer Fischerleine ein jähes Ende gefunden hat. Jährlich sterben weltweit grausam unter Wasser etwa 100.000 Albatrosse.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Leben mit Nomaden in der Tundra Rentiere liefern den Menschen in der Tundra Nahrung und Kleidung. Sie ernähren sich von Flechten und Moosen. Der Klimawandel stellt jedoch eine ernsthafte Bedrohung dar. Der wenige Schnee wird schnell nass und gefriert in der Nacht. Die betonharte Eisschicht, die entsteht, ist für Hufen und Schnauze undurchdringlich. Die Tiere verhungern oder versinken im Eiswasser, über das sie einst liefen.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Kühles, trockenes, windarmes Wetter Karibus, die nordamerikanischen Verwandten der Rentiere, wandern in großen Herden jedes Jahr bis zu 1350 Kilometer weit, so die Organisation Arctic Network Inventory and Monitoring Program. Anderen Angaben zufolge schafften die Säugetiere 4800 Kilometer. Forscher der Maryland University beobachteten, dass alle Rudel fast am gleichen Tag aufbrechen.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Überlebenskünstler vor dem Untergang? Meeresschildkröten haben 250 Millionen Jahre auf dem Buckelpanzer, doch welche Distanzen sie schaffen, ist noch nicht erforscht. Die Paarung findet offenbar auf offenem Meer statt. Zur Eiablage paddeln die Weibchen an den Strand. Hier werden sie gejagt, und ihre Eier gestohlen. Im Wasser landen sie als ungewollter Beifang in der Falle oder verenden an Plastik, das sie für Quallen hielten.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Zugvogel mit virtuoser Stimmenvielfalt Nachtigall-Männchen singen in verschiedensten Tönen mit großem Repertoire. Wie Minnesänger im Mittelalter geben sie vor der Brutzeit nur nachts ihr Solo zum besten, mit dem Ziel, Weibchen anzulocken. Im Herbst zieht es die Langstreckenflieger aus den Laubwäldern in die Wärme Afrikas, nördlich des Äquators. Die Aufforstung mit Nadelbäumen und Biozide in der Landwirtschaft gefährdet den Vogel.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Das lange Elend Werbefotos für Safari-Urlaub in Afrika ohne Giraffen? Undenkbar. Doch wie Elefanten, Nashörner, Gorillas sind sie vom Aussterben bedroht. Wilderer machen Jagd auf das welthöchste Tier. Des Fleisches wegen. Und das Hirn soll, so der Aberglaube, Aids heilen. Weitere Feinde sind Löwen, Leoparden und Hyänen. Der ständigen Bedrohung ausgesetzt, gönnen sich Giraffen lediglich 30 Minuten Schlaf pro Tag.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Die Mär vom bösen Wolf Dem fernwandernden Raubtier wurde sein Trieb, Nutztiere zu reißen, zum Verderb. Seit der politischen Wende um 1990 und der Beseitigung von Zäunen und Schussanlagen breitet sich die in Deutschland ausgestorbene Art nach Westen aus. Wegen seines schlechten Rufs und seinem Hunger auf Schafe und Ziegen steht der Wolf unter Beobachtung wie keine zweite Wildtierart. Sein größter Feind? Das Auto.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Segen für Menschen, Fluch für Tiere Wege, Straßen, Brücken und Trassen sind von und für Menschen gebaut. Sie verbinden. Wildtiere dagegen werden durch die zersiedelten Naturflächen isoliert. Daher fordern Tierschutzorganisationen, die Anforderungen von Tieren bei Neubaumaßnahmen und Instandsetzungen der Infrastruktur zu berücksichtigen. Grüne Brücken als Korridore für die Vierbeiner können Tier und Mensch schützen.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Gejagt für seine Flossen und Fleisch Wir wollen nicht über Schönheit streiten! Der bis zu zwölf Meter lange Riesenhai trägt sein Maul offen - auf der Suche nach Plankton, Fischen und nach acht bis 15 Grad kaltem Wasser. Unter Schutz steht er, weil er trotz seiner Größe, als Beifang beim Abfischen anderer Meerestiere im Netz landet oder gezielt gejagt wird: Seine Flossen und sein Fleisch gelten in China als Delikatesse.

Wandernde Tierarten kennen keine Staatsgrenzen Wohin mit dem Weihnachtsbaum? In den Zoo. Ja, sie lieben die Überbleibsel des Festes. Wegen des Harzes an der Rinde. Aber nur ohne Deko. Noch lieber durchstreifen Elefanten weite Landstriche. Doch weil Siedlungen und Straßen gebaut, Wälder gerodet und Äcker angelegt werden, verlieren die Dickhäuter ihre Lebensräume. Die Jagd nach den kostbaren Stoßzähnen haben darüber hinaus zu einem dramatischen Rückgang der Population geführt.



Die Wölfe begrenzten die Zahl von Elchen und Hirschen, so konnte sich die Pflanzenwelt erholen. Die von Wölfen erlegten Tierkadaver dienten als Nahrung für eine Vielzahl von Arten wie Raben, Adlern und Bären. Weil sich Kojoten aus den wieder eroberten Wolfsrevieren zurückzogen, profitierten andere kleinere Raubtiere und Nagetiere, so der US National Park Service.

Weniger Huftiere, die den Boden zertrampelten, bedeutete auch, dass die Bodenerosion rasch zurückging und sich Pflanzenarten entlang der Flüsse regenerieren konnten. Dies wiederum brachte die Biber zurück, die sich um den Aufbau weiterer Ökosysteme kümmerten.

"Es ist, als würde man einen Kieselstein einen Berghang hinunterkicken - ein einziger Kieselstein löst eine Lawine an Veränderungen aus", so der Biologe Doug Smith, der das Yellowstone Wolf Project leitet.

Redaktion: Tamsin Walker and Jennifer Collins

Dieser Text wurde auf Englisch geschrieben und ins Deutsche adaptiert