Widerstand gegen Teilmobilmachung in Russland

Um die 300.000 Reservisten und neue Rekruten will Russland für seinen Krieg in der Ukraine einberufen. Sie werden offenbar häufig in den Reihen ethnischer Minderheiten gesucht und verpflichtet. Das verschärft das Klima aus Angst und Gewalt.