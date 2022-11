WHO: Die Krankheit Affenpocken heißt jetzt Mpox

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will die Krankheit Affenpocken, auf Englisch "Monkeypox", in "pox umbenennen, um einer Stigmatisierung der Betroffenen vorzubeugen. "Nach Beratungen mit globalen Experten wird die WHO damit beginnen, die neue bevorzugte Bezeichnung Mpox als Synonym für Affenpocken zu verwenden", hieß es in einer Erklärung der UN-Organisation. Beide Bezeichnungen würden ein Jahr lang parallel verwendet - wobei Monkeypox dann nach und nach abgelöst werden solle.

1970 erstmals beim Menschen entdeckt

Die Affenpocken erhielten ihren Namen, weil das Virus 1958 ursprünglich bei zu Forschungszwecken in Dänemark gehaltenen Affen gefunden wurde. Tatsächlich tritt die Krankheit jedoch auch bei vielen anderen Tieren auf, am häufigsten bei Nagern. Beim Menschen wurde die Krankheit erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo entdeckt. Seitdem hatte sie sich hauptsächlich in west- und zentralafrikanischen Ländern ausgebreitet.

Die Wirkung einer Mpox-Impfung hält lange an

Affenpocken sind eine deutlich weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Windpocken-ähnliche Pusteln.

COVID steht für Coronavirus Disease

Auch nach dem Ausbruch des damals neuartigen Coronavirus in Wuhan in China hatte die WHO mit Hochdruck an einem neutralen Namen gearbeitet, um zu verhindern, dass sich Bezeichnungen wie China-Virus oder Wuhan-Virus durchsetzen. Die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Krankheit heißt COVID-19, eine Abkürzung von Coronavirus Disease. Die 19 zeigt, dass die Krankheit 2019 erstmals auftauchte.

