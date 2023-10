Tarna Andrews sitzt in einem Outback-Dorf auf dem örtlichen Schulhof. Als gelernte Lehrerin und ehemalige Schulleiterin unterrichtet sie seit 38 Jahren in der Siedlung. Am 14. Oktober werden die Australier darüber abstimmen, ob sie die Aborigines und die Torres-Strait-Insulaner in der Verfassung anerkennen. "Wenn ich wähle, wird die Regierung dann auf mich hören?", fragt Andrews.