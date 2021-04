Wer ist Jordaniens Prinz Hamsa bin Hussein?

Jordaniens König Abdullah II. verdächtigt seinen Halbbruder Prinz Hamsa bin Hussein nach Regierungsangaben einer versuchten Destabilisierung des Landes. Die jordanischen Sicherheitsbehörden werfen ihm und weiteren Verdächtigen vor, "Kontakte zu ausländischen Vertretern" unterhalten zu haben, die darauf abzielten, "die Sicherheit Jordaniens zu destabilisieren". Neben Bassem Awadallah und Scherif Hassan ben Said, die führende Posten innehatten, seien 14 bis 16 weitere Verdächtige festgenommen worden, teilte der stellvertretende Regierungschef Ayman Safadi am Sonntag mit.

Hamsa bin Hussein steht nach eigenen Angaben unter Hausarrest. Er werde sich aber seine Bewegungsfreiheit nicht von den Behörden einschränken lassen, sagte er in einer Audioaufnahme, die am Sonntagabend beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlich wurde: "Natürlich werde ich nicht gehorchen, wenn sie sagen, du darfst nicht raus gehen, du darfst nicht twittern, du darfst nicht mit Menschen kommunizieren."

König Hussein - Vater von König Abdullah und Prinz Hamsa - starb 1999. Er und sein Sohn Hamsa standen sich nah.

Wer ist Prinz Hamsa bin Hussein?

Prinz Hamsa ist der älteste Sohn des verstorbenen Königs Hussein I. und seiner Witwe Nur. Hamsa war ursprünglich von seiner Mutter Nur auf den Thron vorbereitet worden, da auch König Hussein seinen Sohn Hamsa jahrelang eigentlich zum Nachfolger ernennen wollte. Hamsa galt immer als Favorit seines Vaters, der ihn in der Öffentlichkeit oft als "seine große Freude" bezeichnete.

Doch kurz vor seinem Tod 1999 änderte König Hussein I. seine Meinung und setzte seinen ältesten Sohn Abdullah II. als Thronerben ein. Hamsa galt doch noch als zu jung und unerfahren, um zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters zum Nachfolger ernannt zu werden. König Abdullah II. hatte Hamsa zunächst entsprechend dem Wunsch seines Vaters zum Kronprinzen gemacht. Doch diese Position hatte er nicht lange inne. In 2004 entzog König Abdullah II. seinem Halbbruder überraschend den Titel Kronprinz und ernannte wenige Jahre später seinen eigenen ältesten Sohn Hussein, zum Kronprinzen.

König Abdullah II. hatte diesen Schritt damit begründet, er wolle die Freiheit seines damals 24-jährigen Halbbruders Hamsa nicht einschränken, um ihm andere Möglichkeiten zu geben, für die er qualifiziert sei. Damit wurde ihm ein zweites Mal die Option auf den Thron genommen.

Beliebt bei Oppositionellen

Prinz Hamsa ist Absolvent der britischen Harrow School und der Royal Military Academy in Sandhurst. Er besuchte die Universität Harvard in den USA. Der ausgebildete Pilot diente in den jordanischen Streitkräften.

Prinz Hamsa genießt bei einigen Volksgruppen großes Ansehen - nicht zuletzt, weil er in seinem Auftreten und mit seiner Optik seinem verstorbenen Vater ähnelt. Viele dieser Volksgruppen gelten als zentrale Stütze für das Königshaus. In der Vergangenheit kritisierte Prinz Hamsa auch die Regierungsführung. Als 2011 und 2012 im Zuge der Aufstände in der arabischen Welt auch Jordanier auf die Straße gingen, wurde Prinz Hamsa von Oppositionellen zeitweise gar als mögliche Alternative zum jetzigen König gehandelt. Als eine Gefahr für König Abdullah II. galt er bisher aber nicht. Prinz Hamsa hat insgesamt fünf Töchter und einen Sohn. Er ist heute mit Prinzessin Basmah Bani Ahmad verheiratet.