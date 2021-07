Wenn ein Unternehmen sich selbst gehört

Wolfgang Bender (Artikelbild) hat wenig Zeit und große Pläne. Der junge Winzer will sein von der Pandemie geschundenes Familienunternehmen vor der Pleite retten und nebenbei den Kapitalismus besser machen. Etwa zwei Drittel der Einnahmen seien seinem Unternehmen Weingut WoW weggebrochen, erzählt der 32-Jährige der DW.

Wäre er ein konventioneller Unternehmer, würde er in dieser Situation sein Einzelunternehmen in eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) überführen. Das hätte jedoch auch bedeutet, dass fremde Kapitalgeber über die Zukunft des Unternehmens mitbestimmen dürften. "Ich hatte damit total Bauchschmerzen", sagt der Winzer, der das Unternehmen in vierter Generation führt: "Ein landwirtschaftlicher Betrieb darf kein Spekulationsobjekt sein."

Das Weingut von Wolfgang Bender in Bissersheim, einem kleinen Weinort in der Nordpfalz

Eigentum verpflichtet, Besitz belastet

Deshalb will Bender seinen Familienbetrieb in eine Genossenschaft mit gebundenem Vermögen umstrukturieren. Dafür enteignet Wolfgang Bender sich jetzt sozusagen selbst: Seinen Besitz überträgt er der neu gegründeten Genossenschaft. Als treuhänderischer Eigentümer des Betriebes trägt er die unternehmerische Verantwortung, hat jedoch kein Anrecht, selbst am Gewinn teilzuhaben. Dieser wird in das Unternehmen re-investiert oder gemeinnützig gespendet.

Bender kann das Unternehmen somit auch nicht mehr weitervererben, der nächste treuhänderische Eigentümer wird von den Mitarbeitenden gewählt. "Mir gefällt die Idee, dass die Mitarbeiter mich einstimmig abwählen können, wenn ich nicht mehr die richtige Führungskraft für diesen Betrieb bin," sagt Bender. Immer wieder geschehe es in Familienunternehmen, dass die alte Generation nicht loslassen könne, was sich negativ auf den Betrieb auswirken könne.

Unternehmensstiftungen: ein altbewährtes Modell

Streng genommen ist die Idee nicht neu. Große Unternehmen wie Bosch oder Zeiss greifen auf Stiftungsmodelle zurück, um den Zweck der Firma nachhaltig zu sichern und die Gewinne ans Unternehmen zu binden - im Fall von Bosch seit 120 Jahren.

"Aber für kleine Betriebe oder Startups ist die Überführung in eine Stiftung keine Option, da sie viel zu kompliziert und aufwändig ist. Bei vielen Startups wird zum Teil über mehrere Jahre zunächst in der Verlustzone gearbeitet wird. Da ist schlichtweg kein Geld zur Finanzierung eines Stiftungszwecks übrig", sagt Till Wagner. Als Geschäftsführer und Vorstand der Stiftung Verantwortungseigentum setzt er sich deswegen für die Einführung einer neuen Rechtsform ein: die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, kurz GmbH-gbV.

Till Wagner, Geschäftsführer und Vorstand der Stiftung Verantwortungseigentum.

Der Vorschlag sieht vor, das Kapital in den Unternehmen dauerhaft und über Generationen hinweg mittels eines sogenannten Asset-Locks zu binden. Weil mit dem Unternehmen dann nicht mehr das große Geld zu holen sei, würden nur am Profit orientierte Investoren das Interesse verlieren. Zum Zuge kämen dann Menschen, die sich mit dem Werten des Unternehmens identifizieren - so zumindest die Theorie.

Im Sommer 2020 legte die Stiftung dem Bundesjustizministerium einen von Rechtsexperten erarbeiteten Entwurf als Ergänzung zum sogenannten GmbH-Gesetz vor.

Auf der politischen Agenda

Mittlerweile ist die Debatte auch in der Politik angekommen. So diskutierten Anfang Mai unter anderem Finanzminister Olaf Scholz (SPD), CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Die Grünen) auf einer Veranstaltung der Stiftung Verantwortungseigentum über das Thema. FDP und CDU zeigten sich zurückhaltend, SPD und Grüne befürworteten die Idee. Die Frage um die Unternehmensnachfolge und den Generationenwechsel ist in Deutschland besonders relevant: Über 80 Prozent der Unternehmen sind eigentümergeführte Familienunternehmen, viele haben Schwierigkeiten eine passende Nachfolge zu finden.

Es mehren sich jedoch auch die kritischen Stimmen. Eine davon ist Birgit Weitemeyer, Professorin für Steuerrecht an der Bucerius Law School in Hamburg. Sie findet die Ziele des Verantwortungseigentums "durchaus sinnvoll", sagt Weitemeyer der DW, sieht jedoch auch die Gefahr der "Steuerung der toten Hand", wenn jetzige Generationen irreversible Entscheidungen über Kapital und Eigentum treffen würden. "Seit der Aufklärung wird diese Willensperpetuierung kritisch gesehen", so Weitemeyer. Deswegen sei dies auch aus gutem Grund nur durch die Überführung in eine Stiftung möglich, die rechtlich stark eingeschränkt und durch die Stiftungsaufsicht kontrolliert wird.

Außerdem befürchtet Weitemeyer, Unternehmen könnten durch die neue Rechtsform steuerliche Vorteile erlangen, etwa weil keine Erbschaftssteuer mehr anfalle.

Unternehmen mit Geschichte The Coatinc Company Holding GmbH Erst in diesem Frühjahr wurde bekannt: The Coatinc Company ist das älteste Familienunternehmen Deutschlands. Wirtschaftshistoriker prüften entsprechende Dokumente der Firma und bestätigten 1502 als Jahr der Gründung. Der Anfang war lediglich eine Schmiede in Siegen. Dem Stammsitz ist die Verzinkerei bis heute treu geblieben.

Unternehmen mit Geschichte William Prym Holding GmbH & Co. KG Prym, gegründet 1530, galt bis dahin als ältestes Familienunternehmen Deutschlands. Nun muss sich das Unternehmen mit dem zweiten Platz begnügen. Während Anfangs die Produktion von Walzmaterial und Drähten priorisiert wurde, setzte sich 1903 die Produktion von Nähutensilien und Druckknöpfen durch. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 3300 Mitarbeiter und setzte 2018 rund 382 Millionen Euro um.

Unternehmen mit Geschichte Wiegand-Glas GmbH Wiegand-Glas entstand 1570 aus einer bescheidenen Glasproduktionsstätte in der Rhön. Obwohl die Glasherstellung seit eh und je Schwerpunkt der Firma ist, wurde 1997 beschlossen, die Produktion auf PET-Behälter auszuweiten. Heute zählt Wiegand-Glas mit seinen 1800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 486 Millionen Euro zu den Top drei der Behälterglashersteller Deutschlands.

Unternehmen mit Geschichte Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Seit dem 16. Jahrhundert sind in Deutschland Unternehmen im Bankgeschäft tätig. So auch die Berenberg Bank, die 1590 in Hamburg gegründet wurde und somit die zweitälteste Bank der Welt ist nach der italienischen Monte dei Paschi di Siena. 1640 Mitarbeiter erwirtschafteten in der Vermögensverwaltung, dem Investment- und Corporate Banking 2018 einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro.

Unternehmen mit Geschichte Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG Schon 1664 wird Schwarze als Kornbrennerei urkundlich erwähnt. Die Brennerei, die unter dem Namen Schwarze und Schlichte ihre Ware vertreibt, verfügt über ein diverses Sortiment an Spirituosenmarken. Das verhilft der Firma, sich erfolgreich auf dem Spirituosenmarkt zu behaupten. Schwarze und Schlichte beschäftigt 100 Mitarbeiter und konnte 2018 rund 47 Millionen Euro Umsatz erzielen.

Unternehmen mit Geschichte Merck KGaA Die 1668 in Darmstadt als Apotheke gegründete Firma Merck ist das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Für Verwirrung sorgt manchmal der gleichnamige US-Konzern Merck & Co., der bis 1917 noch Teil des deutschen Unternehmens war. Obwohl die US-Firma um einiges grösser ist, nahm der deutsche Arm 2018 knapp 15 Milliarden Euro ein. Weltweit hat Merck 51.700 Mitarbeiter.

Unternehmen mit Geschichte Lukas Meindl GmbH & Co. KG Das Unternehmen Meindl entstand 1683, als Petrus Meindl eine der ersten Schuhmachereien in Kirchanschöring (Oberbayern) eröffnete. Seither führen die nachfolgenden Generationen das Geschäft erfolgreich fort. Mit 200 Mitarbeitern und einer Produktionsstätte im Heimatort bietet das Familienunternehmen seine Auswahl an Wanderschuhen und Ledermode deutschlandweit an.

Unternehmen mit Geschichte Harry Brot GmbH Eine einfache Bäckerei bei Hamburg war 1688 der Ursprung der Großbäckerei Harry, dessen Angebot an Brot flächendeckend in Ost-, West- und Norddeutschland gekauft werden kann. Über Jahre hinweg wurde fleißig in die Modernisierung des Betriebs investiert. So produziert die Bäckerei heute an neun Standorten, beschäftigt 4375 Mitarbeiter und kam 2018 auf einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro.

Unternehmen mit Geschichte Villeroy & Boch AG Das Keramikunternehmen Villeroy & Boch wurde 1748 in einem lothringischen Dorf vom Eisengießer François Boch gegründet. Aus einer Firma, die Anfangs ausschließlich Porzellangeschirr produzierte, wurde im Verlauf von 270 Jahren ein führendes Unternehmen in den Bereichen Bad, Wellness und Tischkultur. Es hat heute 7500 Mitarbeiter weltweit und erzielte 2018 einen Umsatz von 835 Millionen Euro.

Unternehmen mit Geschichte S. Siedle & Söhne OHG Das Familienunternehmen Siedle, das heute für seine Gebäudekommunikationstechnik bekannt ist, war im Gründungsjahr 1750 noch eine Gießerei. 1887 wandte sich das Unternehmen der Telefonie zu, woraus Anfang des 20. Jahrhunderts die Spezialisierung auf Gebäudekommunikation entstand. Die ehemalige Gießerei erwirtschaftete 2018 mit 550 Mitarbeiter einen Umsatz von 88 Millionen Euro. Autorin/Autor: Catherine Delilkhan



Einschränkung oder Erweiterung der Privatautonomie?

Die Stiftung Verantwortungseigentum hat die Kritik ernst genommen und den Gesetzesentwurf Anfang 2021 überarbeitet. Nun soll ein externes Gremium die in Verantwortungseigentum geführten Unternehmen überwachen. Dadurch entstünde zwar ein Mehraufwand, dieser sei aber lange nicht so hoch wie in einer Genossenschaft oder in einem Stiftungsmodell, sagt Till Wagner.

Er sieht in der neuen Rechtsform keinen Eingriff in die Privatautonomie: "Die neue Rechtsform würde ja nur etwas erleichtern, was es seit Jahrzehnten in Form von Stiftungskonstruktionen schon gibt," so Wagner "niemand wird gezwungen in diese Rechtsform einzutreten, niemand wird gezwungen Nachfolger zu werden und das Unternehmen kann jederzeit von den Gesellschaftern verkauft, die Gesellschaft aufgelöst werden." Anders als beim Verkauf einer konventionellen GmbH, müssten die Erlöse in diesem Fall weiterhin unternehmerisch investiert oder gemeinnützig gespendet werden und könnten nicht zum privaten Konsum an Privatpersonen ausgeschüttet werden.

Derzeit wird der Gesetzesentwurf vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) geprüft. Bis ein Ergebnis vorliegt, wird es wohl noch dauern. Laut der Sprecherin des Ministeriums, bedürften die Auswirkungen "einer genauen Analyse" und könnten "nicht ohne eine breit angelegte Diskussion umgesetzt werden."

Für Wolfgang Bender ist das zu spät. Seine Genossenschaft ist mitten im Gründungsprozess. Wenn sich genügend Mitglieder finden, wird er schon bald Geschäftsführer eines sich selbst gehörenden Unternehmens sein oder eben, wie er sagt: "Eine Utopie vorleben."