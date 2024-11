Weniger nicht - Allerseelen

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Marie Luise Kaschnitz stellt sich dieser Frage in einem Gedicht. Sie findet Bilder, die trösten können beim Gang auf den Friedhof. Ein Beitrag der evangelischen Kirche.

Der späte Herbst stellt die Vergänglichkeit vor Augen. In den Kirchen wird der Verstorbenen gedacht. Angehörige besuchen ihre Gräber und schmücken sie mit Blumen und Grablichtern.

Mit dem Totengedenken drängt sich die bange Frage auf: Was mag sein – nach dem Tod? Gibt es so etwas wie ein Danach? Manche Kirchenlieder sind voller Zuversicht. Da heißt es: „Gott wird uns fröhlich leiten ins ewig Paradies“ (Evangelisches Gesangbuch 148,5). Vom ewigen Leben ist die Rede in der Überzeugung: Wenn meine Zeit aufhört, fängt Gottes Ewigkeit an.

Die Ewigkeit, das ist Gottes Reich, mit dem sich die Sehnsucht nach dem Paradies verbindet: Da kann kein Wirrwarr herrschen, kein Schmerz und Unrecht uns beschweren – alles wird sich lösen, was uns in unserer Begrenztheit unlösbar scheint.

Es gab Zeiten, in denen Menschen ihr irdisches Leben vor allem als Last empfanden und sich wirklich freuten auf die Ewigkeit: „Oh, Ewigkeit, du schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit“, heißt es in einem andern, oft gesungenen Kirchenlied. (EG 481, 5))

Erlösung – was mag das sein?

Aber wer ist heute noch so himmelsgewiss? Ich bin’s, offen gesagt, nicht. Und trotzdem mag ich an den Tod nicht nur als ein schwarzes Loch denken und mir unter ‚Erlösung‘ nicht nur das Ende von schwerer Erkrankung vorstellen. Ich bin dankbar, dass es ein Gedicht von Marie Luise Kaschnitz gibt, das mir die Ewigkeit – das Leben nach dem Tod – in neuer Weise aufleuchten lässt.

Viele Jahre hat die Dichterin um ihren geliebten Mann getrauert. Zwei Jahre vor ihrem eigenen Tod fand sie dann diese Worte:

„Glauben Sie fragte man mich

an ein Leben nach dem Tode

Und ich antwortete: ja

Aber dann wusste ich

Keine Auskunft zu geben

Wie das aussehen sollte

wie ich selber

Aussehen sollte

Dort

Ich wusste nur eines

Keine Hierarchie

Von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend

Kein Niedersturz

Verdammter Seelen

Nur Liebe freigewordene

Niemals aufgezehrte

Mich überflutend“

Mit den alten Bildern von Himmel und Hölle kann Marie Luise Kaschnitz nichts mehr anfangen. Die Vorstellung interessiert sie nicht mehr, im Jenseits könnte so etwas wie eine moralische Klassengesellschaft herrschen. Ist man denn wirklich erlöst, wenn man ganz oben sitzen darf?

Erlösung – wäre das nicht gerade: sich nicht mehr vergleichen müssen mit anderen? „Liebe, frei gewordene, niemals aufgezehrte, mich überflutend“ – das heißt doch auch: nicht mehr besser sein wollen, nicht mehr Recht haben wollen. Aufgehoben sein in Bejahung und Zuneigung.

Liebe – stärker als der Tod

Eingehen in das Reich Gottes, sagt die Dichterin, kann doch nur das sein: Eingehen in die Ewigkeit der Liebe, die leicht ist wie ein Hauch:

„Kein Schutzmantel starr aus Gold

Mit Edelsteinen besetzt

Ein spinnwebenleichtes Gewand

Ein Hauch

Mir um die Schultern

Liebkosung schöne Bewegung

Wie von Worten die hin und her

Wortfetzen

Komm du komm

Schmerzweh mit Tränen besetzt

Berg-und-Tal-Fahrt

Und deine Hand

wieder in meiner

So lagen wir lasest du vor

Schlief ich ein

Wachte auf

Deine Stimme empfängt mich

Entlässt mich und immer

So fort

Mehr also fragen die Frager

Erwarten Sie nicht nach dem Tode?

Und ich antworte

Weniger nicht.“

Weniger nicht – das klingt nach wie eine kleine Offenbarung. Ich muss nichts Abstraktes im Sinn haben, wenn ich an die Liebe denke. Kein Alles in Allem, das meine Vorstellungen übersteigt. Wie Liebe sich anfühlt, das weiß ich doch: das vertraute Einverständnis im Gespräch, auch der Schmerz beim Missverständnis, das immer wieder Aufeinanderzustreben und Zueinanderfinden. Geborgensein zu zweit.

Das hat Marie Luise Kaschnitz in der Ehe mit ihrem geliebten Mann erfahren. Das erwartet sie vom ‚Leben nach dem Tod‘. Weniger nicht. So findet sie Worte für die Ewigkeitshoffnung, die ganz nah an der eigenen Erfahrung bleiben.

Die Ewigkeit, das Reich Gottes, ist das Reich der frei gewordenen Liebe. Die kann ich in manchen Augenblicken hier auf Erden auch schon erfahren: Da, wo das Leben seine Schwere verliert, ist Gottes Reich gegenwärtig.

Zur Autorin:

Angelika Obert (Jahrgang 1948) war von 1993 - 2014 Rundfunk- und Fernsehbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Nach dem Studium der Evangelischen Theologie und der Germanistik besuchte sie eine Schauspielschule, bevor sie Pfarrerin wurde. Als Autorin gestaltet sie auch Sendungen für Deutsche Welle, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Jetzt ist sie im Ruhestand.

