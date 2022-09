Weniger Deutschlernende an Frankreichs Schulen

„Hab Spaß!“, „Wie geht's?“ und „Fantastisch!“ heißen einige der Lehrbücher, mit denen französische Schülerinnen und Schüler derzeit Deutsch lernen. Aber mit dem Spaß ist es oft nicht allzu weit her – die deutsche Sprache hat bei vielen jungen Französinnen und Franzosen vielmehr den Ruf, kompliziert und entbehrlich zu sein. Dieses negative Image spiegelt sich auch in den aktuellen Schülerzahlen wider: Obwohl Deutschland zu den wichtigsten Partnern Frankreichs gehört und der deutsch-französische Kulturaustausch beiden Ländern sehr wichtig ist, entscheiden sich mittlerweile nur noch etwa 15 Prozent eines Jahrgangs für Deutsch als zweite Fremdsprache. 1995 lag der Anteil der Deutschlernenden immerhin noch bei etwa 23 Prozent. Heute hingegen wählen drei Viertel der Schülerinnen und Schüler in Frankreich lieber Spanisch, das als einfacher zu lernen gilt. Denn sowohl Französisch als auch Spanisch sind romanische Sprachen.

Es ist eine Abwärtsspirale: Weniger Schülerinnen und Schüler bedeuten weniger Germanistik-Studierende und weniger Lehrkräfte. In diesem Jahr fanden sich für 215 offene Stellen nur 83 Bewerberinnen und Bewerber, sodass 70 Prozent der Stellen nicht besetzt werden konnten. Insgesamt gibt es heute noch etwa 6500 Deutschlehrer in Frankreich, 2006 waren es noch 10.000.

„Das Deutschlandbild hat sich geändert“, meint Ulrike Zahn, Vorsitzende des französischen Deutschlehrer-Verbands. Früher habe Deutsch als Kultursprache gegolten. „Ich hatte zuletzt vor allem Jungen in meiner Klasse, die Ingenieur werden wollten“, sagt die pensionierte Deutschlehrerin.

Auch der deutsch-französische Kulturbevollmächtigte, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sorgt sich um die sinkenden Deutschlernerzahlen im Nachbarland. Die Gründe lägen zum Teil auch im französischen System, meint sein Büroleiter Dominik Fanatico. Französische Lehrer verdienen im Schnitt weniger als in anderen OECD-Ländern, können sich nur schwer versetzen lassen und unterrichten üblicherweise nur ein einziges Fach. „Das führt dazu, dass ein Deutschlehrer oft an mehreren Schulen eingesetzt wird“, erklärt Fanatico. „Dadurch hat er weniger Zeit, um etwa einen Schüleraustausch zu organisieren.“ Das Büro des Kulturbevollmächtigen organisiert daher regelmäßig Werbeaktionen und Austausche, um französische und deutsche Schülerinnen und Schüler für die jeweilige Partnersprache zu begeistern.

Schon im Élysée-Vertrag, dessen 60. Jahrestag am 22. Januar 2023 groß gefeiert werden soll, ist festgeschrieben, dass die deutsch-französische Versöhnung durch den Spracherwerb vertieft wird. Der 2019 unterzeichnete Aachener Vertrag knüpft an den Élysée-Vertrag an und sieht vor, dass beide Länder Strategien entwickeln sollen, um die Zahl der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, die die Partnersprache lernen. Diese Strategien sollen im November 2022 vom französischen Bildungsminister Pap Ndiaye und vom Kulturbevollmächtigten Hendrik Wüst vorgestellt werden.

Auch in Deutschland ist die Zahl der Französischlernenden seit Jahren rückläufig, aber die Entwicklung ist weniger dramatisch. Die sinkenden Zahlen der Deutschschülerinnen und Deutschschüler in Frankreich jedoch könnten mittelfristig sogar dazu führen, dass deutsch-französische Studiengänge gefährdet sind.

Zum Schulbeginn nach den Sommerferien haben mehrere französische Abgeordnete Brandbriefe an den französischen Bildungsminister geschrieben. „Die Situation ist dramatisch, der Deutschunterricht ist im ganzen Land in Gefahr, selbst im Elsass“, betont der elsässische Abgeordnete Charles Sitzenstuhl. Die deutsch-französische Abgeordnete Sabine Thillaye warnt vor den negativen Folgen für die deutsch-französischen Beziehungen und das Gefühl der Europa-Zugehörigkeit bei jungen Menschen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat kürzlich angekündigt, das Einstiegsgehalt für Lehrerinnen und Lehrer von derzeit etwa 1700 auf 2000 Euro heraufzusetzen – ein erster Schritt, um den Lehrerberuf insgesamt attraktiver zu machen. Um Schülerinnen und Schüler für die Sprache des Nachbarlandes zu interessieren, hilft vor allem eins, meint Fanatico: Schüler-Austausche zu organisieren. „Und das könnten doch eigentlich auch Mathe- oder Geschichtslehrer übernehmen“, meint er.

io/ip (mit AFP)