Fürsorge für die Armen

Eines der Schlüsselelemente des Zuckerfestes ist das Konzept Zakat al-Fitr. Dabei spenden wohlhabendere Muslime Geld oder Essen an Bedürftige, damit auch diese an den Festlichkeiten teilnehmen können. Hier bereitet ein Verkäufer in Indonesien Geld vor: Die Indonesier wechseln üblicherweise Geldbeträge in Päckchen mit kleineren Stückelungen, die sie dann an ihre Familien verschenken.