Weltweit älteste Radspuren dokumentiert

Reisetipps für Archäologie-Fans

Uxmal, Mexiko

Vor 3000 Jahren gründeten die Maya überall in Mittelamerika Siedlungen. Vor allem auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko. Als eine der am besten erhaltenen Maya-Stätten gilt Uxmal. Im Mittelpunkt der Stadt: die Pyramide des Zauberers, 38 Meter hoch. An diesem Heiligtum der Maya wurde über 300 Jahre gebaut. Es ist verlockend - aber hinaufklettern darf man nicht.