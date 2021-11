Weltklimakonferenz

In Bonn findet im November der alljährliche Klimagipfel der Vereinten Nationen statt. Auf der sogenannten COP 23 soll an der Umsetzung des vor einem Jahr in Paris geschlossenen Klimavertrages gearbeitet werden.

Der Vertrag von Paris sieht vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Dazu sollen alle Staaten nationale klimapolitische Pläne vorlegen, die Nationally Determined Contributions (NDC). Bislang reichen diese Selbstverpflichtungen bei weitem nicht aus. In Bonn wird es deswegen unter anderem darum gehen, wie sich diese Klimaziele nachbessern lassen. Bislang fehlen auch noch konkrete Vorgaben für die allgemeine Umsetzung des Abkommens.