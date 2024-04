Für die Umweltaktivistin Greta Thunberg gibt es kaum ein anderes Thema als den Klimawandel – und das sei nach eigener Aussage nur so, weil sie Asperger habe. Sonst hätte sie wie alle weitergelebt. "Aber ich bin nicht wie alle, ich denke auf eine andere Art und Weise. Und nur so konnte ich bemerken, was falsch läuft", sagte Thunberg in einem Interview. Ihre Fokussierung empfindet sie als Stärke.