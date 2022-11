Wellness- und Gesundheitsreisen in Europa

Baden-Baden, Deutschland

"Sanus per aquam", also "Gesund durch Wasser", rief vor etwa 2000 Jahren einer der Römer, der die Thermalquellen in Baden-Baden entdeckte. Es entstanden Soldatenbäder mit Fußbodenheizung und prunkvolle Kaiserbäder aus Marmor. Auch heute ist Baden-Baden ein berühmter Kurort. Aus 2000 Metern Tiefe kommen dort täglich mehr als 800.000 Liter Thermalwasser aus der Erde, teilweise bis 68 Grad heiß.