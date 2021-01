"Wellerman": Warum ein 200 Jahre alter Song viral geht

Den Song von Seeleuten, die auf ihren Walfischfängern ausharren und sehnsüchtig auf den Nachschub von Proviant wie Zucker, Rum und Tee warten, stimmten die Menschen schon vor zwei Jahrhunderten an. Dass er 2021 auf Plattformen wie TikTok durch die Decke geht und zum kulturellen Phänomen avanciert, hat wohl mit der Pandemie-Situation zu tun, die die Welt seit einiger Zeit zum Innehalten und Warten auf bessere Zeiten zwingt.

Urheber des weltweiten "Wellerman"-Booms ist der schottische Briefträger Nathan Evans. Ende Dezember 2020 postete er seine Version des neuseeländischen Shantys. Zuvor hatte der 26-Jährige schon andere Seemannslieder hochgeladen, aber nur seine schwungvolle Wellerman-Interpretation wurde zum viralen Hit. Über 157 Millionen Likes hat er bei TikTok schon eingeheimst - und auch auf anderen Plattformen sozialer Medien ist sein Song ein Quotenrenner. Auf Twitter stellte er ihn ein mit dem Kommentar: "Ich hoffe, der Song gefällt euch. Ich schreibe übrigens auch selbst Musik und stelle sie auf Spotify. Sucht einfach auf allen Streaming-Dienste nach 'NathanEvanss'!

Shanties für die Stimmung an Bord

Früher sangen die Seeleute die Shanties bei der Arbeit an Bord ihres Schiffes. Das weltweit bekannteste Semannslied ist wohl "Drunken Sailor", Schulkinder lernen es bis heute. Shanties waren vor allem im 19. Jahrhundert verbreitet, bevor die Dampfschifffahrt die Segelschiffe von den Weltmeeren verdrängte.

In den sogenannten "call-and-response songs" sang ein Seemann eine Strophe vor, dann fiel der Rest der Mannschaft ein und stimmte den Refrain an. Im digitalen Zeitalter sind es diese TikTok-User, die Evans Original mehrstimmig begleiten:



Der Shanty verdankt seinen Titel "Wellerman" dem australischem Walfang-Unternehmen "The Weller Bros.", das zwischen 1830 und 1840 vor allem vor der Küste Neuseelands operierte. "Wellerman" heißt in dem Song das Versorgungsschiff, das die Kompanie den Seeleuten mit Proviant und allem Lebensnotwendigen vorbeischickte. "Bald kommt die Wellermann, um uns Zucker, Tee und Rum zu bringen", heißt es im Refrain, "eines Tages, wenn das 'Tonguin' erledigt ist, werden wir unsere Sachen packen und gehen." "Tonguin" - so nannte man die Arbeit der Männer, die dem Wal nach dem Fang in seine Einzelteile zerlegten.

Hoffen auf Freiheit

Dass man etwas über die harte Arbeit des Walschlachtens erfährt, hat den Song wohl kaum zum viralen Hit gemacht. Er reflektiert wohl eher die Hoffnung darauf, dass die Zeit des Eingesperrtseins bald vorbei sein wird - ob man nun beim "Tonguin" auf einem Walfänger eingepfercht ist oder in einer Pandemie die eigenen vier Wände nicht verlassen soll.

Dass das TikTok-Format es den Usern ermöglicht, sich per Video auf Nathan Evans Ursprungspost zu beziehen, spiegelt das eingeschränkte soziale Leben des letzten Jahres wider: Kontakte mit der Familie, Freunden und Arbeitskollegen beschränken sich oftmals auf Videoschalten.

Wellerman-Variationen

"Wellerman" ist längst ein Ohrwurm, den es in unzähligen Varianten und mit diversen musikalischen Ausschmückungen gibt. Der User Echo Alfa Bravo schrieb auf Twitter, er bekomme das Lied einfach nicht aus dem Kopf. Deswegen habe er seine ganze eigene Version kreiert:

Sogar Kermit aus der Muppet-Show mischt beim Wellerman-Boom mit:

Und mittlerweile finden sich auch Remixes mit diversen Beats im Netz:

"2021 ist das Jahr der Shantys"

Auch Skeptiker, die "Wellerman" anfangs zwiespältig gegenüber standen, kamen irgendwann zu dem Schluss: "Das hat was."

Die Wissenschaftsjournalistin Leigh Cowart glaubt, eine Erklärung gefunden zu haben, warum gemeinsam gesungene Seemannslieder derzeit so populär sind: "Wir Menschen genießen es sehr, Dinge gleichzeitig zu tun", twitterte sie. "Aber die meisten von uns mussten darauf wegen der Abstandregeln monatelang verzichten."

Der 200 Jahre alte Shanty bringt aber nicht nur die Gefühle während der Pandemie überraschend gut auf den Punkt. Es beruhigt auch, wenn man sich den Sturm auf das US-Kapitol und das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump vor Augen führt. Und einfach nur denkt: "Alles wird gut."

Adaption ins Deutsche: Suzanne Cords.