Welches ist Ihr vegetarisches Lieblingsgericht?

Rijeka und Galway: Kulturhauptstädte 2020 mit Charme

Melancholisches Flair, urige Atmosphäre, weite Landschaften: Rijeka in Kroatien und Galway in Irland tragen 2020 den Titel "Kulturhauptstadt Europas". Viele Veranstaltungen finden in den beiden Hafenmetropolen statt.