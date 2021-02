Welches Gebirge fasziniert Sie am meisten?

Bis zu 290 Millionen Jahre alt ist das Gestein der europäischen Alpen. Im Himalaya-Gebirge befinden sich gleich zehn Berge, deren Gipfel mehr als 8.000 Meter hoch sind wie zum Beispiel der Mount Everest. Das Kilimandscharo-Bergmassiv in Tansania besteht aus drei Vulkanen und bildet den höchsten Punkt Afrikas.



Seit jeher sind Menschen fasziniert von der gigantischen Größe und der uralten Präsenz der steinernen Riesen. Nicht nur Extremsportler werden von Hochgebirgen magisch angezogen. Auch für Trekking-Touren, Trips auf dem Mountainbike und Ski-Vergnügen sind etliche Bergketten geeignet.



Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Was ist Ihr Lieblingsgebirge? Unter allen, die uns antworten, verschenken wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Dieses Gebirge fasziniert mich am meisten:

Anden

Himalaya

Rocky Mountains

Ural

Alpen

Tian Shan

Kilimandscharo

Ein anderes Gebirge und zwar: ...

Einsendeschluss ist der 5. März 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!