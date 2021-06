Welches Gebäck ist typisch für Ihre Heimat?

Innen weich und außen schön knusprig: So kennt man das Baguette auf der ganzen Welt. In Frankreich gehören die länglichen Weißbrot-Stangen zu fast jeder Mahlzeit dazu. Laut französischem Brotgesetz sind als Zutaten ausschließlich Mehl, Salz, Wasser und Hefe erlaubt. Und Bäckereien dürfen sich nur dann „Boulangerie“ nennen, wenn sie täglich selbst frisch backen. Das erklärt auch die hohe Qualität des Baguettes im ganzen Land.



Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welches Gebäck in Ihrer Heimat einen ähnlich hohen Stellenwert hat. Gibt es eine spezielle Brotsorte oder vielleicht ein typisches süßes Gebäck, das man mit Ihrem Land verbindet?



Schreiben Sie uns!



Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.



Als Dankeschön fürs Mitmachen erhalten Sie mit etwas Glück einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Einsendeschluss ist der 02. Juli 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!