Welchen Tee trinken Sie am liebsten?

Die weltweite Beliebtheit des Tees hat sicher mit der Vielfalt der Sorten und Aromen zutun. Aber auch mit den wertvollen Inhaltsstoffen, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Die verschiedenen Teesorten unterscheiden sich durch die Art des Anbaus und die Verarbeitung.

In Portugal hat der Winzer und begeisterte Teetrinker Dirk Niepoort eine neue Sorte kreiert:„Pipachá“. „Pipa“ ist portugiesisch für Fass, „chá“ heißt Tee. Der Tee wird sechs Monate lang in ehemaligen Portweinfässern gelagert und nimmt so die Aromen des Portweins auf. Dabei muss er regelmäßig gewendet werden, also vorsichtig herausgenommen und wieder hineingelegt werden, eine Arbeit, bei der Fingerspitzengefühl gefragt ist.

