Welche Stadt Europas wollen Sie mal ganz anders kennenlernen?

Ob Sie unser Dankeschön gewonnen haben, sehen Sie hier.

Viele von Ihnen haben mitgemacht und uns verraten, welche europäische Metropole Sie am liebsten mal abseits der üblichen Touristen-Pfade kennenlernen möchten. An alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön! Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Basant Amatya aus Kathmandu in Nepal. Herzlichen Glückwunsch!