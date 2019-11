Welche Speise ist Ihr Lieblings-Festessen?

Bei Euromaxx wird es in dieser Woche weihnachtlich. Wir sind dabei, wenn der größte Tannenbaum der Welt in der deutschen Stadt Dortmund aufgestellt wird, die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore und beinahe überall ist es festlich dekoriert. Bis zum Weihnachtsfest zeigen wir Ihnen jede Woche, welche kulinarischen Klassiker in verschiedenen europäischen Ländern auf den Tisch kommen.



Deftige Speisen wie Gänsebraten oder Truthahn sind dabei, aber auch Süßes, wie Lebkuchen oder Christmas Pudding.

Wir sind gespannt, welches Gericht für Sie ein richtiges Festessen ist!



Mitmachen ist ganz leicht: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Lieblings-Festessen – gern natürlich auch eins, auf dem Sie mit im Bild sind.

Unter allen Einsendungen verschenken wir als Dankeschön eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design. Einsendeschluss ist der 06. Dezember 2019, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Viel Glück!