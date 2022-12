Verschont, was ihr liebt! Antarktis

Der Klimawandel gewinnt an Einfluss bei der Urlaubsplanung. So werden infolge steigender Temperaturen nördliche Regionen für Reisende attraktiver. Chillen in Helsinki anstatt Schwitzen in Rom, Paddeln in Alaska anstatt Schmoren in Spanien. Extrem beliebt ist die fragile Natur der Antarktis. Dabei schadet ihr der Tourismus enorm, er beschleunigt die Schneeschmelze - und damit ihr Verschwinden.