Welche Daten speichert TikTok von seinen Nutzenden?

Wer sich bei TikTok anmeldet, gewährt der App Zugriff auf zahlreiche persönliche Daten. Aber wie werden die Informationen verwaltet? Bislang kann die App nicht garantieren, dass keine Daten nach China übermittelt werden.

Wird TikTok in den USA komplett verboten?

Die USA diskutieren über ein Verbot von TikTok, seit es die App gibt. TikTok-Chef Shou Zi Chew musste sogar vor dem US-Kongress erscheinen. Worin liegt der Unterschied zu anderen sozialen Netzwerken, die Daten sammeln?

Indische TikTok-Alternativen erreichen Millionen-Publikum

In Indien ist TikTok verboten. Auch andere chinesische Apps dürfen in dem südasiatischen Land nicht aufs Smartphone. Als lokale Alternativen haben sich Moj oder Josh etabliert. Sie funktionieren ähnlich wie TikTok.

Was macht den TikTok-Algorithmus so gut?

Der TikTok-Feed ist abwechslungsreich und unterhaltsam. Das liegt am Algorithmus, der persönliche Vorlieben sehr gut erkennt. Das führt dazu, dass Nutzende bis zu 1,5 Stunden am Tag auf der Plattform bleiben.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 11.04.2023 – 16:45 UTC

MI 12.04.2023 – 07:00 UTC

MI 12.04.2023 – 12:15 UTC

MI 12.04.2023 – 21:15 UTC

DO 13.04.2023– 10:45 UTC

DO 13.04.2023 – 14:45 UTC

DO 13.04.2023 – 23:45 UTC

FR 14.04.2023 – 03:15 UTC

FR 14.04.2023 – 09:15 UTC

FR 14.04.2023 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 28.03.2023 – 16:45 UTC

MI 12.04.2023 – 05:45 UTC

MI 12.04.2023 – 12:15 UTC

MI 12.04.2023 – 21:15 UTC

DO 13.04.2023 – 14:45 UTC

DO 13.04.2023 – 23:45 UTC

FR 14.04.2023 – 03:15 UTC

FR 14.04.2023 – 10:45 UTC

FR 14.04.2023 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3