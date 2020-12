Welche Brücke gefällt Ihnen in Europa am besten?

Von Brücken geht eine große Faszination aus. Sie schaffen eine Verbindung, stehen als Symbol für Verständigung und sind eine Herausforderung für Ingenieure und Architekten. Städte schmücken sich mit ihnen – und viele Brücken blicken auf eine lange Geschichte zurück.

Die sieben Brücken, die auf den Rückseiten der Euro-Geldscheine abgebildet sind, stehen dafür, dass in Europa Grenzen überbrückt werden. Als die Währung 2002 in Umlauf gebracht wird, sind es nur Fantasie-Bauwerke. In Wirklichkeit existieren sie nicht. Bis der niederländische Designer Robin Stam auf die Idee kommt, die Brücken einfach nachzubauen. Und so stehen seit 2013 in der kleinen Stadt Spijkenisse bei Rotterdam die Brücken des 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200- und des 500-Euro-Geldscheins – auch wenn der Maßstab kleiner ausfiel, als sie auf den Banknoten wirken.

Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Welche Brücke in Europa gefällt Ihnen am besten?

