Weitere Kehrtwende von Musk bei Twitter?

Elon Musk möchte die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Online-Plattform Twitter wohl jetzt doch durchziehen: Der reichste Mensch der Welt habe seine ursprüngliche Offerte von 54,20 Dollar je Aktie erneuert, berichten übereinstimmend US-Medien.

In der Folge schnellte der Kurs der Twitter-Aktie in die Höhe. Der Handel mit den Wertpapieren des Kurzbotschaftendienestes an der New Yorker Börse wurde vorübergehend ausgesetzt.

Zu viele Fake-Accounts?

Die geplante Übernahme von Twitter durch Musk war im April verkündet worden - für eben jene 54,20 Dollar pro Aktie. Anfang Juli ließ der Gründer des Elektroautobauers Tesla und Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX den Deal jedoch wegen angeblich "falscher und irreführender" Angaben von Twitter platzen.

Hintergrund ist die Zahl angeblicher Spam- oder Fake-Konten dort. Musk warf Twitter vor, die tatsächliche Zahl der Nutzer viel zu hoch zu beziffern. Twitter wies die Vorwürfe des 51-Jährigen zurück und zog vor Gericht, um den streitbaren Multimilliardär zum Vollzug der Übernahme zu zwingen. Der Prozess sollte eigentlich am 17. Oktober im Bundesstaat Delaware beginnen.

wa/uh (afp, rtr, dpa)