Nahost

Weiter blutiger Konflikt im Westjordanland

Nach den jüngsten Ausschreitungen in Jerusalem hält die Gewalt im Westjordanland an. Ein israelischer Wachmann wurde in einer jüdischen Siedlung erschossen. Zudem wurde ein Palästinenser bei einer Militäraktion getötet.

Kontrollpunkt am Eingang der jüdischen Siedlung Ariel im Westjordanland