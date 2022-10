Württemberg

In diesem Weinbaugebiet mit den Zentren Stuttgart und Heilbronn ist der Wein so etwas wie das Nationalgetränk. Der Pro-Kopf-Verbrauch soll hier doppelt so hoch sein wie im Rest der Republik. Und in keiner anderen Stadt wird soviel Wein produziert wie in Stuttgart. Jedes Jahr lädt das "Stuttgarter Weindorf" zur Verkostung ein. Landestypisch ist der Trollinger, ein Rotwein.