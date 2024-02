Ein Kind spielt am Ufer des Lake Manly. Eine Reihe von Stürmen brachte in den letzten sechs Monaten mehr als das Doppelte der Niederschlagsmenge, die sonst in einem ganzen Jahr im Nationalpark vom Death Valley fällt. Besonders ergiebige Regenfälle im Februar sorgten endgültig dafür, dass sich die Salzwüste in einen See verwandelte.