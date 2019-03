Was war Ihr ekligstes Essen?

Berlinale Talents: Kino als Widerstand

Kann Kino die Welt verändern? Fünf Filmemacher sagen ja. Sie thematisieren Traumata in Mosambik, das zerrüttete Verhältnis zur Natur in Brasilien, sie kämpfen gegen Rassismus in den USA und Kinderarmut im Libanon. Widerstand - ein Kultur.21 Spezial.