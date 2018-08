Was tun gegen Waffen-Drohnen?

Ein fehlgeschlagener Mordanschlag auf den venezuelanischen Präsidenten Nicolás Maduro am Samstag (4. August 2018) zeigt, wie leicht es scheinbar ist, handelsübliche Fluggeräte in potentiell tödliche Waffen zu verwandeln.

In diesem Fall hatten die Täter zwei Drohnen mit jeweils einem Kilogramm Sprengstoff bestückt und offenbar versucht, sie möglichst dicht an den Präsidenten heranfliegen zu lassen, als dieser vor Soldaten eine Rede hielt. Innenminister Nestor Reverol erklärte danach, dass das Militär eine Drohne "elektronisch" vom Kurs abgebracht hätte. Die zweite sei weit entfernt vom eigentlichen Ziel gegen eine Hauswand geprallt.

Im Irak Krieg schon verwendet

Schon länger ist bekannt, dass bewaffnete Gruppen, wie die Terrorgruppe "Islamischer Staat", handelsübliche Drohnen nutzen, um Hand- oder Mörsergranaten zielgenau auf ihre Opfer fallen zu lassen. Im April 2017 setzten IS-Kämpfer solche improvisierten Waffen in der Schlacht um Mossul ein. Die Fluggeräte kosten meist weniger als 1000 Dollar.

Das Internet steckt voller Beispiele für den Einsatz von Drohnen zu Tötungszwecken. Zusätzlich gibt es jede Menge Videos von Waffenfanatikern, die ihre selbstgebastelten, bewaffneten Drohnen vorstellen.

Ein fliegendes Maschinengewehr

Darunter ist etwa ein Video eines Bastlers, der seinen Quadrokopter mit einem fernsteuerbaren Maschinengewehr ausgestattet hat und auf Puppen schießt. Diese hatte er allerdings zur Verstärkung des Aha-Effekts mit Sprengstoffen präpariert.

Ob Realität oder reine Show, die Beispiele machen jedenfalls deutlich, dass gute Drohnenabwehr sowohl für Personenschützer als auch Militärs im Einsatz lebenswichtig ist.

Bei der selbstgebastelten Drohne mit dem Maschinengewehr stellt sich die Frage, wie sicher sie in einem realen Einsatzszenario überhaupt wäre. Möglicherweise kann sie bereits durch einen gezielten Wurf mit einem schweren Stein oder einen gezielten Schuss mit einer Schrotflinte zum Absturz gebracht werden.

Bei den Drohnen, die aus relativ großer Höhe leichte Granaten abwerfen, ist dies schon schwieriger. Erstens sind sie relativ leise, zweitens nur für geübte Schützen zu treffen.

Von Drohnen geht potentiell eine große Gefahr aus

Spezialisierte Unternehmen wie das Kasseler Start-Up Unternehmen Dedrone, das mit der Deutschen Telekom zusammenarbeitet, setzt auf eine elektronische Drohnenabwehr.

Dazu gehört zunächst ein Sensorsystem, das elektronische Funkdaten empfängt und mit Videokameras den Luftraum beobachtet. Drohnen, die in einen vorab definierten Luftraum eindringen, erkennt das System.

Mehr zu Heimwerker-Waffen: Wie realistisch sind Waffen aus dem 3D-Drucker?

Luftraumüberwachung mit Kameras und Sensoren - etwa für Gefängnisse

Das System identifiziert die Flugobjekte über typische Steuerbefehle, die per Funk oder Mobiltelefonsignal an die Drohnen übertragen werden. Und es registriert sofort Typ und Bauart der Drohne. So kann das System sie etwa von Vögeln, Drachen oder Hubschraubern unterscheiden. Auf einem Videobild verfolgt die Software die Drohne automatisch.

Elektronisch außer Gefecht setzen

Dann können Störsender zum Einsatz gebracht werden, die die Drohne steuerungsunfähig machen und zur Landung zwingen. Solche Systeme baut der deutsche Mittelständler H.P. Marketing und Consulting Wüst GmbH.

Die Firma baut Mobilfunkunterdrückungssysteme, mit denen etwa verhindert werden kann, dass Strafgefangene innerhalb der Gefängnismauern mit eingeschmuggelten Mobiltelefonen telefonieren. Nach demselben Prinzip kann das System auch verhindern, dass Drohnen in der Nähe der Gefängnismauern von einem Smartphone aus kontrollierbar sind und etwa Päckchen an Strafgefangene liefern.

Während bei Gefängnissen, die Drohnen-Erkennungs-Technik fest installiert wird, braucht man für Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder öffentliche Auftritte gefährdeter Politiker mobile Systeme. Ein solches mobiles Antennen- und Kamerasystem hat etwa die Telekom Sparte Magenta Security entwickelt.

Fliegende Fangnetze oder Raubvögel

Eine andere Form der Drohnenabwehr bietet dieFirma Skywall an. Hierbei handelt es sich entweder um ein schultergestüztes Schussgerät, mit dem ein Fangnetz auf die Drohne geschossen wird. Hat sich das Netz um die Drohne gelegt, segelt diese an einem Fallschirm zum Boden

Im Dienst der französischen Luftwaffe. Dieser Adler ist auf Drohnen abgerichtet.

Und last, but not least setzen verschiedene Armeen auf Greifvögel zur Drohnenabwehr. So trainiert etwa die französische Luftwaffe Adler darauf, Drohnen gezielt im Flug zu packen und herunterzuholen.

Im privaten Sektor hat die niederländische Firma Guard from Abovedie tierische Drohnenabwehr zu einem Geschäftsmodell gemacht. Sie richtet sich an Militär und Polizeibehörden auf der ganzen Welt und arbeitet nicht nur mit Adlern, sondern auch mit anderen Greifvögeln.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung "Dritte Revolution der Kriegsführung" Mehr als 100 Experten haben in einem Schreiben an die Vereinten Nationen gefordert, tödliche Waffen zu verbieten, die ohne menschliches Zutun funktionieren. Noch existierten keine "Killer-Roboter" aber Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz machten diese zu einer realen Möglichkeit. Sie wären nach dem Schießpulver und der Atombombe eine "dritte Revolution" der Kriegsführung.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Schießpulver Die erste Technik, die die Kriegsführung revolutionierte, erfand man in China. Dort wurde bereits zwischen dem zehnten und zwölften Jahrhundert eine schwarze Substanz benutzt, um Projektile in einfachen Gewehren nach vorne zu schießen. In den folgenden zwei Jahrhunderten gelangte das Pulver über den mittleren Osten nach Europa und löste dort die Kriegsführung mit Pfeil und Bogen ab.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Artillerie Der Erfindung des Schießpulvers folgte der Einsatz von Artillerie-Einheiten auf dem Schlachtfeld. Armeen begannen im 16. Jahrhundert einfache Kanonen zu nutzen, um schwere Metallkugeln in die vorrückende, gegnerische Infanterie zu schießen oder um Befestigungsmauern zu zerstören.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Maschinengewehr Ins späte 19. Jahrhundert fällt die Erfindung des Maschinengewehrs, das Kugeln in äußerst schneller Reihenfolge abschießt. Nun konnten Soldaten den näher rückenden Feind aus einer geschützten Position empfindsam treffen. Die verheerende Effektivität des Maschinengewehrs zeigte der Erste Weltkrieg, in dem sich die Soldaten im Niemandsland zwischen den Fronten gegenseitig niedermetzelten.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Kampfflugzeug Auch die Erfindung des ersten Flugzeugs im Jahr 1903 wurde von Militär-Strategen nicht ignoriert. Sechs Jahre später kaufte die US-Armee das erste Militärflugzeug, den "Wright Military Flyer". In den folgenden Jahren wurde mit weiterentwickelten Maschinen experimentiert. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Bomber in vielen Nationen zum Standard der Luftwaffe.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Motorisierung Nutzten Armeen traditionell Soldaten und Pferde für den Kampf und den Transport von militärischer Ausrüstung, kamen rund um den Ersten Weltkrieg immer mehr Maschinen, wie Panzer und Militärfahrzeuge auf. Schnelleres Vorrücken und mehr Zerstörung waren die Folge. Nazi-Deutschland nutzte diese neue Möglichkeit in der Kriegsführung in seiner Strategie des "Blitzkriegs".

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Rakete War die Artillerie zwar effektiv, hatte sie doch eine relativ beschränkte Reichweite - bis im Zweiten Weltkrieg die ersten Raketen zum Einsatz kamen. Sie zerstörten Ziele, die hunderte Kilometer weit entfernt lagen. Die erste Rakete, die deutsche V-2, war recht einfach gebaut, legte aber den Grundstein für alle Lenkraketen und Trägerraketen, die mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden können.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Düsentriebwerk Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kamen die ersten Kampfjets mit Düsentriebwerken zum Einsatz - noch neben den propellerbetriebenen Flugzeugen. Durch ihre enorme Geschwindigkeit konnten sie Ziele schneller erreichen, außerdem war es schwieriger für Gegner, sie abzuschießen. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden Jets entwickelt, die höher als 25 Kilometer und schneller als der Schall fliegen können.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Atomwaffen Die "zweite Revolution der Kriegsführung" zeigte ihre beängstigende Wirkung am 6. August 1945, als die USA die erste Atombombe, "Little Boy" genannt, auf Hiroshima in Japan abwarfen. Zwischen 60.000 und 80.000 Menschen starben sofort. Im folgenden Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR ließ ein riesiges Arsenal an Atombomben den Horror eines Atomkriegs in greifbare Nähe rücken.

Revolutionäre Technologien der Kriegsführung Digitalisierung In den vergangenen Jahrzehnten verbreitete sich der Einsatz von Computern in der Kriegsführung. Sie machten die militärische Kommunikation schneller und einfacher und verbesserten Präzision und Effektivität vieler Waffen. In jüngster Zeit setzen Streitkräfte immer stärker auf die Vertiefung ihrer Cyber-Fähigkeiten, um die nationale Infrastruktur zu verteidigen und Gegner im Cyberspace anzugreifen. Autorin/Autor: Chase Winter