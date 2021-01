Was mögen Sie am Winter?

Der Winter in Europa ist nicht nur kalt und grau, bei Schnee, Eis und Sonnenschein kann er auch richtig Spaß machen. Skifahren, Schlittschuhlaufen oder Rodeln gehen, das lockt viele in der kalten Jahreszeit nach draußen. Wie sieht das in Ihrer Region aus? Gibt es da überhaupt einen kalten Winter und Schnee? Ist es bei Ihnen auch viele Stunden so dunkel, dass man es sich Drinnen gemütlich machen muss? Haben Sie in Ihrem Kleiderschrank überhaupt Handschuhe, Schals und Mütze?



Schreiben Sie uns und erzählen Sie von sich. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.



Mit etwas Glück erhält einer der Teilnehmer einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design. Einsendeschluss ist am 22.01.2021 12:00 UTC. Viel Glück!