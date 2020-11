In Europa verbindet man den Herbst in den meisten Ländern mit bunten Blättern, ersten Stürmen und vor allem mit kürzeren und kälteren Tagen. Auf Spaziergängen kann man Pilze finden, die Laubfärbung genießen und Eicheln und Kastanien sammeln. Und Zuhause machen viele es sich in der dunkleren Jahreszeit besonders gemütlich, mit Kerzen, einem heißen Tee auf dem Sofa und einem guten Buch oder einer spannenden Fernsehserie. Ist das bei Ihnen auch so? Was mögen Sie am Herbst? Oder sieht diese Zeit des Jahres bei Ihnen ganz anders aus? Erzählen Sie uns von sich. Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhält einer der Teilnehmer einen DW-Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Was mögen Sie am Herbst?

Einsendeschluss ist der 27. November 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!