Die meisten von Ihnen würden sich sicher über einen Blumenstrauß freuen, der in seiner vollen Blüte steht. Bei der Berliner Künstlerin Kathrin Linkersdorff ist das anders. Ihre Freunde stellen ihr regelmäßig verwelkte Bouquets vor die Tür. Daraus macht die Fotografin Kunstwerke, die die Schönheit der Vergänglichkeit in ganz besonderer Weise festhalten. Euromaxx stellt die Blumenkünstlerin in der aktuellen Ausgabe vor.



Und wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie Ihre Lieblingsblume heißt und warum sie Ihr Favorit ist. Schmücken Sie Ihr Heim am liebsten mit Orchideen oder verschenken Sie bevorzugt Rosen?



Was ist Ihre Lieblingsblume?



Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie als Dankeschön einen Reise-Rucksack mit Inhalt im DW-Design.

Einsendeschluss ist der 25. Juni 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!