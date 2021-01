Was ist Ihr Lieblingsmotiv?

Spektakuläre Naturaufnahmen per Drohne, Kameras aus Käse und Geisterhäuser in den Alpen, die als verwunschene Fotomotive dienen: In einer Spezialausgabe von Euromaxx dreht sich alles um das Thema "Fotografie".



Wir begleiten den Schweizer Landschaftsfotografen Stefan Forster, der weltweit unterwegs ist mit Kamera und Drohne auf der Suche nach dem perfekten Motiv im perfekten Licht. Der Franzose Thibaud Poirier beeindruckt mit seinen Aufnahmen von modernen Kirchen. Den preisgekrönten Landschaftsfotografen Stefan Hefele zieht es eher an verlassene Orte. Er wandert mit seiner Kamera durch die Alpen, auf der Suche nach Ruinen, verlassenen Dörfern und leerstehenden Fabrikhallen. Außerdem im Programm: die surrealen Bilder der spanischen Fotografin Tessa Dóniga und ein Besuch bei Brendan Barry in Großbritannien, der die ungewöhnlichsten Gegenstände zu Fotoapparaten umbaut.



Wir möchten gerne von Ihnen wissen, was Sie gerne ablichten. Machen Sie bevorzugt Selfies oder eher Schnappschüsse von ihren Kindern? Fotografieren sie lieber Bäume und Berge oder urbane Motive? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie als Dankeschön einen Reise-Rucksack mit Inhalt im DW-Design.

Was fotografieren Sie am liebsten?

Einsendeschluss ist der 04. Februar 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!