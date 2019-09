Was ist der Weltklimarat IPCC und was macht er?

Ozeane: geheimnisvolle Quelle des Lebens und bedrohter Lebensraum

Komische und wundervolle Kreaturen

Mehr als zwei Drittel aller Lebensformen in den Meeren sind bisher noch unbekannt vermuten Meeresbiologen. Jedes Jahr werden neue Arten endeckt – und viele sind anders als alle bislang erforschten Tiere oder Pflanzen. So wie dieser ‚Tintenfischwurm‘, den man 2007 in der Celebesee im westlichen Pazifik fand. Was sich wohl sonst noch in den geheimnisvollen Tiefen verbirgt?