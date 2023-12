Unklar ist, ob Elizabeth Arden nun am 31.12.1878, 1881 oder 1884 geboren wurde. Fest steht, dass sie als innovative Kosmetikerin und Unternehmerin ein frühes Vorbild für Frauen war. Der Legende nach verteilte sie im Jahr 1912 außerdem rote Lippenstifte an die Suffragetten, als diese auf der Fifth Avenue in New York für Gleichberechtigung protestierten. Es war Ardens Zeichen der Solidarität.