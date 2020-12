Was bedeutet Ihnen Ihre Oma, ist sie Ihre Superheldin?

Wahrscheinlich hat jeder eine, egal wo auf der Welt: eine Lieblingsoma. Der spanische Streetartist Yoseba malt Großmütter riesengroß auf Hausfassaden – damit feiert er sie und ihre wichtige Rolle in der Gesellschaft. Omas als Superheldinnen. Die von ihm portraitierten Frauen gibt es alle im echten Leben. Der Künstler malt sie realistisch, mit surrealen Momenten: Das kann eine Großmutter mit Kartoffelsack auf dem Rücken sein oder eine mit Regenschirm in den Himmel fliegend wie Mary Poppins...

Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Was bedeutet Ihnen Ihre Großmutter? Ist sie auch Ihre Superheldin? Schicken Sie uns ein Foto von sich mit Ihrer Oma!



Wir sind gespannt auf Ihre Fotos und Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie als Dankeschön einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.



Einsendeschluss ist der 02.Januar 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!