Was bedeutet für Sie persönlich Einheit?

Vor dreißig Jahren, am 3.Oktober 1990, genau 329 Tage nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989, wurde Deutschland wieder vereint. Seit 1949 war das Land geteilt, politisch in Ost und West gespalten. Mit dem Einheitsvertrag 1990 trat die damalige DDR - die Deutsche Demokratische Republik - der Bundesrepublik Deutschland bei; Deutschland wurde wieder ein Land mit einem Parlament und einer gemeinsamen Währung.

Der Wunsch der Deutschen nach Freiheit und Einheit hatte die Berliner Mauer, das weltweite Symbol der deutschen Teilung, zu Fall gebracht. Euromaxx widmet sich mit einer Sondersendung dem großen Jubiläum. Darin erzählen prominente Kulturschaffende, wie die Wiedervereinigung ihr Leben und ihr Werk verändert hat. Euromaxx stellt einen Gewinner der Einheit vor und erklärt, was Techno mit der deutschen Einheit zu tun hat. Es geht an verschiedene Orte in Berlin, an denen die deutsch-deutsche Geschichte ihre Spuren hinterlassen hat und die beispielhaft für den Wandel der Stadt nach der friedlichen Revolution stehen – so wie der Potsdamer Platz.

Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Was bedeutet Einheit für Sie?



