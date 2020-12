Lebensart

Was backen Sie am liebsten?

In vielen Ländern der Welt werden zu Weihnachten Plätzchen gebacken. Doch nicht nur zur Weihnachtszeit kommen Hobbybäcker in Hochform. Ob Plätzchen, Brot oder Kuchen: Welches Backwerk bereiten Sie am liebsten zu?

In der Adventszeit laufen die Backöfen heiß: Plätzchenbacken im Familienkreis– eine der beliebtesten Weihnachtstraditionen in Deutschland und anderen Ländern Europas. Aber auch unabhängig von Weihnachten wird weltweit an heimischen Herden gebacken. Die Ergebnisse sind herzhaft, süß, sauer und manchmal sogar bitter. Und sie haben oft eine uralte Tradition. Das Ritual des Backens in der Adventszeit geht auf das Mittelalter zurück, als Gewürze aus dem Orient ihren Weg nach Europa fanden zum Beispiel Zimt, Kardamom und Muskat. Brot hingegen backt der Mensch schon seit der Steinzeit. Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Was backen Sie am liebsten? Unter allen Teilnehmern verschenken wir einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design. Das backe ich am liebsten: Kuchen

Plätzchen

Soufflés

Brot

Aufläufe

Pizza

etwas Anderes Einsendeschluss ist der 25. Dezember 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

