Was auf keinem Deutschland-Trip fehlen darf

Frauenkirche

Es gilt als Wunder von Dresden, dass die Frauenkirche in alter Schönheit wieder auferstanden ist. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, diente die Ruine lange als Mahnmal. Mit Spenden gelang der Wiederaufbau. Seit 2005 steht das Wahrzeichen wieder in seiner barocken Pracht am Neumarkt und zieht unzählige Besucher an, die einen, um die Kirche zu besichtigen, die anderen für Konzerte oder zum Beten.