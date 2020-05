Warum Hannah Arendt uns heute noch inspiriert

Rauchen und Denken gehörten für Hannah Arendt zusammen

Ihr Studentenausweis

Hannah Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover als Tochter eines Ingenieurs geboren. Es war klar, dass sie studieren würde. Als erstes Fach wählte sie Philosophie und belegte Griechisch und Theologie. Erst in Marburg, dann an der renommierten Universität Heidelberg, um bei Martin Heidegger zu studieren. Sie wurde die Geliebte des viel älteren Professors. 1928 promovierte sie zum Dr. phil..