Wanted - Der gefährlichste Waffenhändler der Welt

Seit Jahrzehnten versuchen Geheimdienste und Ermittler, ihn zu stoppen: den Waffenhändler Karl Lee.

Bild: Autentic

Mit Hilfe des chinesischen Geschäftsmannes konnte der Iran sein riesiges Raketenarsenal aufbauen. Raketen, die im Nahen Osten töten, die an Russland geliefert und in der Ukraine zum Einsatz kommen könnten und auch Atomsprengköpfe tragen können. Die Dokumentation erzählt erstmals von der Jagd auf das Phantom Karl Lee, alias Li Fangwei, den wohl gefährlichsten Waffenhändler der Welt.

Bild: Autentic

Er wurde in den USA in Abwesenheit angeklagt und sogar amerikanische Präsidenten haben persönlich in Peking interveniert, um ihn zu stoppen. Doch trotz aller Bemühungen ist sein Netzwerk nach wie vor aktiv und er steht weiterhin auf der "Wanted”-Liste des FBI. Und das in einer Zeit, in der Raketen und Atomsprengköpfe zu einer greifbaren Bedrohung für die Menschheit werden.

Die Dokumentation folgt Karl Lees Spur über vier Kontinente, von Washington und New York nach Tel Aviv, von Europa nach Teheran, nach Peking und zu Karl Lees Fabrik im Nordosten Chinas.

Die Stadt Dalian im Nordosten Chinas Bild: Autentic

Die preisgekrönten Investigativjournalisten Philipp Grüll, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer eröffnen einzigartige Einblicke in die Welt der Geheimdienste und der Diplomatie. Zugleich ist der Film ein Lehrstück über die Ohnmacht des Westens und den Aufstieg Chinas - und ein schonungsloser Blick auf die neue Weltordnung.

Sendezeiten:

Teil 1

DW Deutsch

DO 29.06.2023 – 23:00 UTC

FR 30.06.2023 – 05:00 UTC

FR 30.06.2023 – 10:00 UTC

SO 02.07.2023 – 13:30 UTC

SO 02.07.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

DO 29.06.2023 – 23:00 UTC

FR 30.06.2023 – 05:00 UTC

SO 02.07.2023 – 13:30 UTC

SO 02.07.2023 – 18:00 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3