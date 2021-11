Wanderroute

Vom Sonntags- bis zum Extremwandern. Wandern ist ein weltweites Phänomen, das sich zum einem Milliardengeschäft entwickelt hat.

Landschaftlich reizvolle und spektakuläre Landschaften sind weltweit durch Wanderrouten in allen Schwierigkeitsgraden erschlossen. Sie können für die touristische Vermarktung einer Region eine große Rolle spielen. Man denke nur an Nepal oder die Anden, an Korsika oder den Kilimandscharo. Ob organisierte Wander- und Trekkingreisen oder Individualreisen - Wandern ist ein Riesengeschäft. Es hat durchaus auch Schattenseiten. In besonderem Maße gilt hier der Satz des deutschen Schriftstellers Hans-Magnus Enzensberger " Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." Wenn die touristische Erschließung über das Ziel hinausschießt, leiden Natur und einheimische Bevölkerung.