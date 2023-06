Waldbrand verwüstet Brandenburg

Riesige Rauchwolken aus dem Brandgebiet decken die Sonne ab und erzeugen ihren eigenen Schatten. Die starke Rauchentwicklung war in mehr als 30 Kilometer Entfernung bis hin zur Berliner Stadtgrenze zu erkennen. Viele Anwohner aus Potsdam und Umgebung hätten den Brandgeruch bemerkt und deshalb den Notruf alarmiert, so die Leitstelle der Feuerwehr Brandenburg am Donnerstag.