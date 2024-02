Die Flammen breiten sich rasch aus, sie werden durch starke Winde angefacht. Ungewöhnlich hohe Temperaturen und Trockenheit begünstigen die Brände zusätzlich. Abbott erwartet, dass sich das Wetter in der Region in den kommenden Tagen nicht bessern wird. "Diese Bedingungen könnten dazu führen, dass diese Waldbrände größer und gefährlicher werden", so der Gouverneur in einer Presseerklärung.